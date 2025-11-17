Trump no tiene argumentos para difamar a la BBC, dice el presidente de la cadena

3 minutos

Londres, 17 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «no tiene argumentos» para difamar a la BBC por la edición manipulada de su discurso del 6 de enero de 2021, que daba a entender que alentaba a una insurrección, y por ello la emisora está decidida a defenderse, indicó el presidente de la cadena, Samir Shah.

Trump aseguró que está dispuesto a demandar a la cadena pública por una cantidad de «entre 1.000 y 5.000 millones de dólares» a pesar de que ésta le había pedido el viernes disculpas por la edición, que consideró un «error de cálculo» por parte del programa ‘Panorama’ y prometió sacarlo de todas sus parrillas. Aun así, la cadena dejó claro que no pagará ninguna compensación.

«Se está escribiendo, diciendo y especulando mucho sobre la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo los posibles costes», señaló Shah en una nota al personal de la BBC divulgado hoy.

«En todo esto, somos, por supuesto, plenamente conscientes del privilegio que supone nuestra financiación (costeada directamente por los hogares británicos) y de la necesidad de proteger a quienes pagan la licencia, el público británico. Quiero ser muy claro: nuestra postura no ha cambiado. No hay fundamento alguno para una demanda por difamación y estamos decididos a defendernos».

«La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el equipo directivo y me tranquiliza su firme compromiso de garantizar que la BBC siga ofreciendo un servicio excelente a la audiencia y al personal», añadió el presidente de la corporación.

En una entrevista el sábado con la emisora GB, Trump afirmó que tenía la «obligación» de demandar a la BBC y agregó que «si no lo haces, no impides que esto vuelva a pasar con otra gente».

Una semana atrás, Trump había exigido a la BBC disculpas y una compensación, so pena de presentarle una demanda de mil millones de dólares. Al obtener la disculpa pero no la compensación amenazó entonces con multiplicar por cinco esa cantidad y dijo que presentaría su demanda esta semana.

La edición manipulada del discurso de Trump en el programa ‘Panorama’ del pasado octubre de 2024 se conoció hace ocho días y provocó la dimisión del director ejecutivo de la cadena Tim Davie y de su jefa de informativos Deborah Turness.

Además de la polémica por la edición del discurso de Trump, la BBC ha tenido este año otros problemas editoriales, entre los que figura la participación de un familiar de un cargo de Hamás en un documental sobre menores de edad en la Franja de Gaza y la emisión de un concierto del dúo de hip-hop punk Bob Vylan en el que pedía matar a soldados israelíes. EFE

