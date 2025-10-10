Trump no ve razones para reunirse con Xi por prácticas comerciales «hostiles»

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este viernes que ya no considera necesaria una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, criticó duramente a Pekín por sus prácticas comerciales «muy hostiles» y amenazó con aumentar aún más los aranceles a la potencia asiática.

En una extensa publicación en su red Truth Social, Trump criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, básicas para la fabricación de componentes tecnológicos.

«¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil», declaró Trump.

«Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo», añadió en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.

«Una de las políticas que estamos barajando en este momento es un aumento enorme de los aranceles sobre los productos chinos», advirtió el magnate republicano.

Este anuncio hizo entrar en pánico a los corredores de Wall Street, ante la perspectiva de una nueva escalada del conflicto comercial entre Washington y Pekín.

La actitud de Trump sorprende después de que la semana pasada destacara la importancia de reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el que sería su primer encuentro desde la vuelta, en enero, del republicano a la Casa Blanca.

Está por ver qué dice sobre su anuncio de que iba a visitar China el próximo año.

El magnate estadounidense afirmó que China había enviado cartas a países de todo el mundo detallando los controles a la exportación de «todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras».

«De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo», escribió.

Pekín anunció también el viernes que aplicará «tarifas portuarias especiales» a barcos operados o construidos por Estados Unidos, una medida que Washington aplica desde abril a los buques vinculados a China.

– Coincidencia con alto el fuego en Gaza –

Trump también se preguntó si China hizo estos anuncios deliberadamente para restar protagonismo al acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás.

Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta hardware militar y componentes de energías renovables.

China domina la producción y el procesamiento de estos materiales.

El presidente estadounidense afirmó que varios países le habían contactado para mostrar su enojo por la «gran hostilidad comercial de China, que surgió de la nada».

Calificó el enfoque de Pekín como una estrategia para construir posiciones de monopolio sobre imanes y otros elementos, calificándolo como «una acción bastante siniestra y hostil, como mínimo».

Añadió que no había hablado con Xi sobre el asunto.

