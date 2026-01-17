Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el «consejo de paz» en Gaza

El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del «consejo de paz» en Gaza, informó la Casa Blanca.

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del «consejo ejecutivo fundador» de siete miembros, según un comunicado.

Los otros miembros del consejo son el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan y Robert Gabriel, un leal asistente de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional. El presidente estadounidense presidirá el ente.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una «opción aceptable para todos».

La Casa Blanca dijo que el consejo de paz abordará cuestiones como «fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital».

Trump anunció el jueves la creación de este consejo, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

«Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar», dijo el mandatario en redes sociales cuando hizo el anuncio.

El republicano también designó el viernes al mayor general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza, que tendrá la tarea de proporcionar seguridad en ese territorio y entrenar a una nueva fuerza policial que suceda a Hamás.

– Comité tecnocrático –

Las designaciones de Trump se producen poco después de la conformación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra, y que estará supervisado por el consejo de paz. El ex vice ministro palestino Ali Shaath encabezará el comité.

El comité también incluye al diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, a quien se otorgó el cargo de alto representante para la coordinación entre el nuevo órgano de gobierno y el consejo de paz.

Los miembros del comité se reunieron este viernes en El Cairo y tienen previsto otro encuentro el sábado, dijo uno de ellos a la AFP bajo condición de anonimato.

– Nuevos bombardeos –

El ejército israelí dijo el viernes que había vuelto a atacar la Franja de Gaza en respuesta a una «violación flagrante» del alto el fuego declarado en octubre.

Los bombardeos se producen a pesar de que Washington anunció que el plan para Gaza había pasado a una segunda fase, que está ensombrecida por cuestiones no resueltas.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

