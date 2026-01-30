Trump nomina a exgobernador de la Fed Kevin Warsh para ser próximo presidente del banco central

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que nominó a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central), para ser el próximo presidente de esa institución.

«Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

«Nunca te dejará tirado», añadió.

Warsh debe reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que esperaba su decisión con impaciencia. La bolsa no se inmutó y abrió con modestas variaciones a la baja.

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Powell, con la exigencia de que se reduzca la tasa de interés.

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%.

– Los desafíos del próximo presidente –

Warsh, oriundo de Nueva York, ha intensificado recientemente sus críticas a la Reserva Federal, y respaldado muchas de las posiciones de Trump y su administración.

Antes trabajó como banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley.

En el primer mandato de Trump se consideró a Warsh para la presidencia de la Fed -en sustitución de Janet Yellen-, pero finalmente el gobierno eligió a Powell.

Mientras Trump sigue pidiendo tasas de interés más bajas para impulsar la economía, todas las miradas estarán puestas en cómo Warsh defiende la independencia del banco central frente a la política.

Trump ha intentado destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por supuestas irregularidades hipotecarias, lo cual desató una batalla legal que probablemente será crucial para determinar cuánta discreción tiene el presidente a la hora de remover a altos funcionarios del banco central, un organismo independiente del gobierno de turno.

La administración Trump también ha iniciado una investigación sobre Powell por las reformas en la sede de la Reserva Federal, en una pesquisa que el actual número uno de la Fed ha denunciado como una amenaza a la independencia del banco.

De hecho, estos meses de ataques personales de Trump a gobernadores del banco central han alimentado un temor generalizado entre los inversores de que la independencia de criterio en materia de política monetaria de la Fed esté bajo amenaza, lo que podría suponer un riesgo para la inflación en la mayor economía del mundo.

La Fed tiene dos mandatos: mantener a raya la inflación y busca el pleno empleo, y su herramienta de acción por excelencia son los niveles de los tipos de interés.

Warsh ha superado a otros tres candidatos que manejaba el mercado para el puesto: el gobernador de la Fed Christopher Waller; Rick Rieder, del gigante de las inversiones BlackRock, y el principal asesor económico de Trump, Kevin Hassett.

Trump dijo en publicaciones separadas en redes sociales que no eligió a Hassett, quien dirige el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, porque es «indescriptiblemente bueno» en su cargo actual. Waller y Rieder «también habrían sido excepcionales», añadió.

Warsh fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011. También fue parte de la administración del expresidente George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006, antes de ser nominado para la Junta de Gobernadores de la Fed.

– El obstáculo del Congreso –

El nombramiento al frente del banco central debe ser confirmado por el Senado, por mayoría simple.

Warsh debe ahora superar una audiencia ante el Comité Bancario del Senado, «manteniendo la confianza tanto de los mercados como del presidente en el proceso», explicó el economista Samuel Tombs de Pantheon Macroeconomics.

El Partido Republicano del presidente tiene mayoría en la cámara alta, pero el destino de la Fed es uno de los pocos temas sobre los que algunos legisladores oficialistas manifiestan públicamente su desacuerdo con Donald Trump.

Miembro de la comisión del Senado que interrogará al candidato, el republicano Thom Tillis hizo saber que no aprobaría ningún nombramiento mientras el procedimiento judicial contra Powell no sea descartado.

La oposición demócrata, por su parte, acusa al presidente de querer colocar «marionetas» en la Fed para tomar el control.

Tasas más bajas abaratan el crédito, lo cual fomenta el consumo y la inversión, y aumentan así la dinámica económica.

