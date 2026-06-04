Trump nominará a Blanche para que asuma el cargo de fiscal general de forma permanente

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Redacción Internacional, 4 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en la noche del miércoles, durante una cena privada en la Casa Blanca, que nominará a Todd Blanche como fiscal general, actualmente en el cargo de forma interina.

El asesor de Trump, Dan Scavino, publicó un video en X donde se ve al mandatario en un atril en el jardín de la Casa Blanca donde anuncia su intención de que Blanche ocupe ese cargo de forma definitiva.

«Mañana le daré instrucciones a Dan y a todos los involucrados en este proceso tan complejo, que creo que será muy rápido, para que lo nombremos fiscal general permanente», dijo Trump en el video.

Cuando Trump haga oficial la nominación, Blanche habrá cumplido dos meses como fiscal general interino, tras el despido de su predecesora, Pam Bondi.

Desde entonces, Blanche, el que fuera combativo exabogado personal de Trump, se ha esforzado por demostrarle al presidente que está capacitado para el cargo, según recuerda la CNN que ya ayer indicó que se esperaba que el presidente oficializara esta nominación.

La nominación de Blanche era prácticamente un hecho desde el principio. Trump ha insinuado en repetidas ocasiones que el puesto era suyo y lo ha elogiado como un aliado leal y un abogado litigante competente, según la cadena estadounidense.

En las últimas semanas, Blanche consiguió imputaciones contra algunos de los adversarios personales del presidente, como el exdirector del FBI James Comey, revirtió medidas de control de armas y emitió citaciones a periodistas para que revelaran sus fuentes.

También anunció amplias iniciativas contra el fraude en todo el país, que se alinean con la «guerra contra el fraude» de la Casa Blanca, explica CNN. EFE

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