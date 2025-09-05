The Swiss voice in the world since 1935

Trump oficializa el regreso del Departamento de Guerra de EE.UU.

Washington, 5 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antiguo nombre que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

«Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo», dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el cambio de denominación. EFE

