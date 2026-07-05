Trump ofrecerá discurso por Independencia de EE.UU. a pesar de evacuaciones por mal tiempo

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(Actualiza con nuevo horario del discurso de Trump)

Washington, 4 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún prevé ofrecer este sábado el discurso central de los festejos en Washington por los 250 años de la Independencia del país, programado dentro de unas horas en la Explanada Nacional, a pesar de que el área ha sido evacuada por alertas de mal tiempo.

Según la Casa Blanca, las puertas reabrirán a las 21:45 hora local (1:45 GMT) y Trump hablará a las 23:00 (3:00 GMT), alrededor de una hora después de lo previsto inicialmente.

«Las tormentas traen suerte sea cual sea la ocasión. ¡También hacen los eventos un poco más emocionantes! Vamos a esperar a que pase, no me importa si es a las 2:00 de la madrugada o dentro de una hora (…) Yo estaré allí pase lo que pase», escribió el republicano en su red Truth Social.

El mandatario recordó que es «sábado por la noche» por lo que agregó: «Vamos a divertirnos, aunque salgamos tarde esta noche. Dicen que el discurso será a las 11:00. ¿A quién le importa?».

«No voy a dejar que un poco de lluvia arruine nuestro 250 aniversario. Saldré de la Casa Blanca en breve», prometió.

A la ola de calor que ha sofocado gran parte del país y obligado a modificar o cancelar varios eventos, se sumaron alertas por tormentas severas, descargas eléctricas y vientos fuertes que obligaron a los organizadores del ‘Saludo a Estados Unidos 250’ a pedir a los asistentes que se retiraran de la zona y buscaran refugio en edificios cercanos.

El Servicio Secreto anunció que cerraba temporalmente los puntos de seguridad para acceder a la Gran Feria Estatal Estadounidense, la FIFA Fan Zone y el área del festival que incluye conciertos, el discurso del presidente y un gran show de fuegos artificiales.

El resto de los sobrevuelos de aviones militares que iniciaron sobre el mediodía han sido cancelados, según Freedom250, la entidad creada por la Administración republicana para organizar estas celebraciones.

Otras ciudades han visto afectadas sus celebraciones por la ola de calor y las tormentas asociadas, entre ellas Boston, donde hubo interrupciones momentáneas del programa de festejos debido a un fuerte aguacero y ráfagas de viento intensas. EFE

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