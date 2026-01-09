Trump ordenó la liberación de dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’, según Rusia

Moscú, 9 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la liberación de los dos tripulantes rusos del petrolero ‘Marinera’, capturado esta semana por la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico Norte, según informó este viernes el Ministerio de Exteriores ruso.

«En respuesta a nuestra solicitud, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó la decisión de liberar a los dos ciudadanos rusos que integraban la tripulación del ‘Marinera'», señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores.

La nota añade: «Agradecemos dicha decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de EE.UU.».

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, subrayó que las autoridades rusas han procedido a tomar todas las medidas necesarias para «el pronto retorno» de los ciudadanos a su país.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha aludido aún públicamente a este incidente, ni tampoco a la detención hace una semana en Caracas del líder venezolano, Nicolás Maduro.

Mientras, el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, sí admitió este viernes el error del petrolero ‘Marinera’ al recurrir a la bandera de Rusia para eludir las sanciones de EE.UU.

«Es evidente por qué acabó portando la ‘bandera provisional’ de Rusia. Ante la amenaza de captura, buscaba protección ante las ilegales sanciones estadounidenses», escribió Medvédev en Telegram.

Medvédev añadió: «Pero es que el método elegido no fue del todo adecuado».

El Ministerio de Exteriores ruso presentó el jueves una nota de protesta por la interceptación un día antes del petrolero, operación que EE.UU. vinculó con el embargo petrolero a Venezuela, y advirtió que esa «acción ilegal» solo incrementará las tensiones en el Atlántico Norte.

Moscú explicó que el buque recibió el pasado 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa y transitaba por aguas internacionales rumbo a un puerto ruso, de lo que las autoridades rusas informaron debidamente a Washington.

El ‘Marinera’ repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, según la prensa estadounidense, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades, aunque la prensa habló de que Moscú movilizó incluso un submarino para escoltar al petrolero.

La prensa rusa asegura que en el momento en que fue apresado el petrolero éste pertenecía a un empresario crimeo, cuya empresa Burevestmarin estaba registrada en la región rusa de Riazán.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia utiliza la conocida como ‘flota fantasma’ -petroleros sin un registro fijo- para eludir las sanciones occidentales y exportar su crudo.EFE

