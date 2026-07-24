Trump ordena colocar advertencia en museo de historia de EE.UU. por «sesgo ideológico»

Compartir

3 minutos

Washington, 24 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes colocar señales de advertencia en los accesos del Museo Nacional de Historia Americana, ubicado en Washington, debido a un informe de su Administración que señaló a Smithsonian, la institución rectora de los museos, de mantener un supuesto sesgo ideológico, sobre la narrativa de la historia del país norteamericano.

La instrucción de Trump describe como «captura ideológica» («ideological capture») lo que considera una desviación de la misión histórica del Smithsonian, al afirmar que algunas de sus exhibiciones y programas presentan la historia de Estados Unidos de forma «unilateral» y «negativa», centrada en divisiones y agravios.

Según el documento, esa orientación habría llevado a relegar los logros del país y los principios que sustentan su fundación, por lo que la Administración reclama revisar las exposiciones para ofrecer una narrativa que, a su juicio, refleje de manera más completa la historia estadounidense.

La orden estableció que el Departamento del Interior deberá instalar señalización temporal en las aceras y senderos utilizados por los visitantes para acceder al Museo Nacional de Historia Americana, según informó la Casa Blanca.

Los avisos deberán informar sobre las conclusiones del informe y dirigir al público hacia lugares y recursos que ofrezcan información considerada precisa sobre la historia de Estados Unidos.

El documento también acusó al museo de «no haber honrado adecuadamente a los 56 firmantes de la Declaración de Independencia durante el año en que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su fundación».

El Smithsonian, fundado en 1846, es el mayor complejo de museos, centros de investigación y espacios culturales de Estados Unidos y una de las principales instituciones dedicadas a preservar y divulgar la historia, la ciencia y la cultura del país.

Con sede en Washington, administra 21 museos y el Zoológico Nacional y recibe cada año millones de visitantes, entre ellos estudiantes y académicos.

Desde su regreso al Despacho Oval en 2025, Trump acusa a Smithsonian de socavar «los notables logros de los Estados Unidos al presentar sus principios fundamentales e hitos históricos bajo una luz negativa».

Actualmente, el museo presenta exposiciones sobre la democracia, la historia militar, la cultura y la innovación de Estados Unidos, además de objetos emblemáticos de su pasado, según su sitio oficial.

Su muestra por el 250 aniversario explora cómo los estadounidenses han perseguido los ideales de «vida, libertad y búsqueda de la felicidad» a lo largo de 250 años.

La exposición reúne 250 objetos históricos y aborda tanto los avances del país como los conflictos y obstáculos que han marcado su desarrollo, ofreciendo una mirada sobre cómo esos ideales han evolucionado y han sido interpretados a lo largo de la historia estadounidense.

La medida de Trump atrajo críticas, como la de la congresista Melanie Stansbury, demócrata por Nuevo México, quien acusó, en un comunicado, al mandatario de intentar utilizar la autoridad ejecutiva para «imponer su voluntad política sobre las instituciones culturales independientes» de Estados Unidos. EFE

dte/seo