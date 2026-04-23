Trump ordena destruir los barcos de Irán que intenten minar el estrecho de Ormuz

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Donald Trump ordenó este jueves a la Marina de Estados Unidos destruir cualquier barco iraní que intente minar el estrecho de Ormuz, una escalada de presión sobre el frágil alto el fuego ya amenazado por las incautaciones de buques cerca de esta ruta realizadas por ambos bandos.

El anuncio de Trump se produjo justo después de que las fuerzas de Estados Unidos afirmaran que abordaron un buque en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, y de que un alto cargo iraní dijera que el país recibió sus primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso unilateralmente en el estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima, crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento central del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral del cese del fuego anunciado por Trump esta semana, una tregua que entró en vigor el 8 de abril.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra desencadenada por un ataque israeloestadounidense contra Irán, la república islámica solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho, y esta obstrucción amenaza con trastocar la economía global.

En respuesta, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

El número de cruces del estrecho de Ormuz ha caído desde el domingo debido a las restricciones impuestas por ambos países, y los incidentes que afectan a embarcaciones se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP.

Irán interceptó el miércoles dos buques en el estrecho, y un tercero fue blanco de disparos frente a las costas de Omán.

Por su parte, el Pentágono indicó este jueves que sus fuerzas «llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sancionado y sin bandera M/T Majestic X, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico».

El comunicado afirmó que Estados Unidos «seguirá llevando a cabo operaciones marítimas a nivel mundial para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que presten apoyo material a Irán, independientemente del lugar en el que operen».

Esta es la segunda operación de este tipo en tres días.

– La reapertura de Ormuz «no es posible» –

En el marco de su bloqueo, Washington ordenó a 31 buques, en su mayoría petroleros, que regresaran a puerto, según el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Para Danny Citronowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, «es tentador creer que el tiempo y la presión acabarán por obligar a Irán a ceder. No será así. Prolongar un alto el fuego o reforzar un bloqueo marítimo puede hacer ganar tiempo a Washington, pero ninguna de estas opciones ofrece una vía hacia una solución duradera», escribió en X.

Aunque las partes beligerantes llegaran a un acuerdo, desminar el estrecho de Ormuz podría llevar seis meses, lo que afectaría en igual medida a los precios de los hidrocarburos a escala mundial, estimó el Pentágono en una presentación clasificada ante el Congreso estadounidense, revelada el miércoles por The Washington Post.

El jueves, Donald Trump dijo haber «ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea… que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz».

Por el momento, las negociaciones entre estadounidenses e iraníes, que debían reanudarse a principios de semana en Pakistán -tras una primera ronda celebrada el 11 de abril-, siguen en suspenso.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf —quien ganó influencia tras la muerte en ataques durante la guerra de altos mandos de la república islámica, empezando por el líder supremo Alí Jamenei— declaró el miércoles que «la reapertura del estrecho de Ormuz no es posible en medio de una violación flagrante del alto el fuego».

Irán recibió los primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso en el estrecho de Ormuz, afirmó el vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, citado por la agencia de noticias Tasnim.

– Líbano acusa a Israel de crimen de guerra tras muerte de periodista –

En el otro principal frente de la guerra, en Líbano, cinco personas, entre ellas una periodista, murieron el miércoles en bombardeos israelíes pese a otra tregua vigente en esa zona, que expira el domingo.

El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam acusaron este jueves a Israel de «atacar a periodistas» deliberadamente y de cometer un crimen de guerra por ello.

Líbano e Israel tienen prevista este jueves una ronda de diálogo en Washington, durante la cual Beirut «pedirá la prórroga de la tregua por un mes», según una fuente oficial de ese país.

Tras el inicio de la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá disparó contra Israel en apoyo a Irán, las fuerzas israelíes tomaron el control de una franja de territorio libanés de unos diez kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera.

Según el último balance oficial, al menos 2.454 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.

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