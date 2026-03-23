Trump ordena el primer gesto de desescalada pero Irán niega conversaciones: Día 24

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Redacción Internacional, 23 mar (EFE).- Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán.

Inmediatamente después de este anuncio, Wall Street abrió en verde, las bolsas europeas han subido y el precio del brent se ha hundido. Pero Irán niega que esas conversaciones se estén produciendo, mientras sigue lanzando ataques y recibiendo bombardeos israelíes.

Este es el resumen del día 24 de guerra:

El anuncio de Trump

El presidente estadounidense señaló en su red Truth Social que ha mantenido con Irán «en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total» de sus hostilidades en Oriente Medio.

«En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso», continuó en un mensaje a primera hora de la mañana estadounidense.

Poco después, desde el aeropuerto de Palm Beach (Florida) donde pasó el fin de semana, ha dado más detalles:

– Para Trump, las conversaciones han sido «perfectas» hasta ahora y que, «si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto»: «Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes».

– EEUU dice que está negociando con un político «respetado» del país, cuya identidad no quiso revelar, y que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí: «(Estamos en contacto) con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder», dijo Trump.

– Según Trump, Israel estará «muy contento» con el acuerdo: «Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede».

– Y si las negociaciones tienen éxito, el estrecho de Ormuz reabrirá «pronto» y será «controlado conjuntamente»: «Tal vez yo. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea».

– Trump quiere una Delcy en Irán: «Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa (sic.) y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán».

Pero… ¿va a haber conversaciones?

A pesar de que Trump asegura que «Irán realmente quiere llegar a un acuerdo» y que esto «podría suceder en los próximos cinco días», desde Teherán niegan que estén negociando.

– El Ministerio de Exteriores iraní admitió que ha habido contactos a través de intermediarios, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso: «En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país».

– Varios medios especularon que el político «respetado» con el que negocia Estados Unidos es Mohamad Baquer Qalibaf, el presidente del Parlamento iraní, pero él mismo ha desmentido que esté negociando: «No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel».

Además, el Financial Times apuntó a que Pakistán se está perfilando como «el principal mediador», aunque ninguna de las partes lo ha confirmado. En ese sentido, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, conversaron este lunes sobre la «urgente necesidad» de reducir la tensión regional. Según este medio, Sharif y Trump hablaron ayer.

Por su parte, el medio estadounidense Axios habla de una posible reunión esta misma semana en Islamabad donde Qalibaf y otros dirigentes se entrevistarían con el equipo negociador de Oriente Medio, integrado por Steve Witkoff, Jared Kushner, JD Vance.

¿Y qué pasa con Líbano?

En todo este contexto de posibles conversaciones, nadie habla del Líbano. Israel, que ayer aseguró que la operación contra Hizbulá «apenas ha comenzado», sigue avanzando con su ofensiva terrestre y sus bombardeos aéreos, que han dejado ya al menos 1.039 personas muertas y otras 2.876 heridas.

Según el último balance ofrecido este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, en las últimas 24 horas diez personas han muerto en los ataques.

Además, la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció la caída de un proyectil en su cuartel general en Naqoura, en el sur el país, el último de una serie de impactos de «balas, fragmentos y metralla» dentro del perímetro de estas instalaciones.

Y más ataques

– En Irán: Israel atacó anoche plantas dedicadas a la fabricación de armas y misiles y sedes de la Guardia Revolucionaria (CGRI) en Teherán. Las autoridades iraníes llevan ya más de dos semanas sin actualizar el número de muertos por la guerra.

– En Israel: Un hombre resultó herido grave en una localidad del norte de Israel fronteriza con el Líbano tras recibir el impacto de metralla de un proyectil disparado supuestamente por Hizbulá. EFE

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