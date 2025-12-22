The Swiss voice in the world since 1935
Trump ordena la construcción de dos nuevos buques de guerra con su nombre

Washington, 22 dic (EFE).- El presidente de EE.UU, Donald Trump, ordenó este lunes la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre y aseguró que serán «cien veces más poderosos» que los existentes en la actualidad.

Los buques descritos por el mandatario como «acorazados» serán los primeros de la futura «clase Trump» y comenzarán a ser construidos «inmediatamente», según el presidente, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más. EFE

