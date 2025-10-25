Trump parte a gira por Asia, donde verá a Xi y espera encontrarse con Lula

Donald Trump partió la noche del viernes hacia Asia para una gira en la que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y en la que espera ver al presidente Lula de Brasil y al líder norcoreano Kim Jong Un.

El mandatario estadounidense se reunirá con Xi en Corea del Sur al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un intento por cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El mandatario republicano también visitará Malasia y Japón, en su primer viaje a Asia desde que regresó a la Casa Blanca en enero, en medio de una oleada de aranceles y negociaciones geopolíticas.

Un alto funcionario estadounidense dijo el viernes que Trump «cumplirá con el pueblo estadounidense en una de las regiones más económicamente vibrantes del mundo, firmando una serie de acuerdos económicos».

A bordo del avión presidencial, Trump dijo que también espera reunirse con el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en Malasia, mientras los dos líderes buscan reparar su relación tras roces diplomáticos.

«Creo que nos reuniremos, sí», dijo el magnate a los periodistas. Al responder si estaba dispuesto o no a reducir los aranceles a Brasil, añadió: «Bajo las circunstancias adecuadas».

Lula y Trump han comenzado a resolver sus diferencias después de meses de disputas y la imposición de gravámenes punitivos del 50% por el juicio y la condena por golpismo contra el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

– Acuerdos de paz y comercio –

Al salir de Washington, Trump había sugerido además que le gustaría encontrarse con el líder norcoreano Kim Jong Un por primera vez desde 2019, cuando se reunieron durante su primer mandato.

«Me gustaría, él sabe que estaremos allí», les dijo el magnate a periodistas en la Casa Blanca cuando preguntaron si una reunión con Kim era posible.

«Me llevo muy bien con él», dijo.

Se ha barajado una posible reunión con Kim mientras Trump este en Corea del Sur, después de que el ministro de Reunificación de Seúl dijera que había una posibilidad «considerable».

La Casa Blanca dijo previamente que «no estaba en el programa».

La primera parada de Trump en su gira será Malasia, el domingo, para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Trump está listo para firmar un acuerdo comercial con ese país asiático, pero más importante aún, supervisará la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, mientras sigue su búsqueda por el Premio Nobel de la Paz.

La siguiente será Tokio, el lunes. Se reunirá con la conservadora Sanae Takaichi, nombrada el martes como la primera mujer jefa de gobierno de Japón.

Tokio ha escapado de lo peor de los aranceles que Trump impuso a países de todo el mundo para acabar con lo que él llama desequilibrios comerciales injustos que «perjudican a Estados Unidos».

– Trump y Xi –

Se espera que el punto culminante del viaje sea Corea del Sur, donde Trump aterrizará en la ciudad portuaria de Busan (sur) el miércoles antes de la cumbre de APEC, foro en el que participan los latinoamericanos México, Perú y Chile.

El republicano se reunirá con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dará un discurso en un almuerzo con líderes empresariales y cenará con directivos de empresas tecnológicas estadounidenses, al margen de la cumbre en la ciudad de Gyeongju.

El jueves, Trump se reunirá con Xi por primera vez desde su regreso al cargo.

Los mercados globales estarán atentos para ver si los dos líderes pueden detener la guerra comercial provocada por los aranceles del líder estadounidense a principios de este año, y en especial tras una reciente disputa sobre restricciones a las tierras raras de Pekín.

Trump inicialmente amenazó con cancelar la reunión e impuso nuevos aranceles por el conflicto sobre los minerales críticos, antes de decidir seguir adelante.

«El presidente está más interesado en discutir la relación comercial y económica», dijo otro alto funcionario estadounidense.

China y Estados Unidos comenzaron el sábado en Malasia una nueva ronda de negociaciones comerciales, aseguró la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Trump dijo el jueves que el primer tema en la agenda sería el fentanilo, cuando aumenta la presión sobre Pekín para frenar el tráfico de drogas y mientras toma medidas contra los carteles de drogas latinoamericanos.

dk/jgc/cjc/arm