Trump participará el viernes en la nueva Cena de Corresponsales tras el atentado de abril

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(Actualiza con declaraciones de la Casa Blanca)

Washington, 23 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este viernes en la nueva edición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebrará después de que la gala de abril fuera abruptamente interrumpida por un fallido intento de asesinato contra el mandatario.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, en inglés), que agrupa a los periodistas encargados de cubrir la Presidencia y organiza cada año esta gala en Washington, ha asegurado que reforzará las medidas de seguridad para el evento.

Como consecuencia del atentado, la nueva Cena de Corresponsales cambiará de escenario y tendrá lugar en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, que en el pasado perteneció a la familia Trump, en vez del Hotel Washington Hilton, sede tradicional de la celebración.

«El presidente espera poder concluir lo que inició antes de que un despreciable intento de asesinato frustrara el evento original el pasado mes de abril, como todos sabemos, y animo a todos los que nos vean mañana por la noche a sintonizar lo que promete ser una velada muy entretenida y memorable», declaró este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

El pasado 26 de abril, la cena fue suspendida después de que Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado en el salón donde se desarrollaba la gala, a la que asistían unas 2.000 personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y decenas de autoridades.

Su acción desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente, quien posteriormente compareció en una rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca y pidió que el evento se celebrara de nuevo lo antes posible.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del presidente, delito que puede ser castigado con cadena perpetua, además de dos cargos relacionados con el uso de armas y otro por agresión a un agente.

El incidente generó serias preocupaciones de seguridad en torno a la gala, ya que el hotel permitía el acceso de huéspedes ajenos al evento y el sospechoso había reservado una habitación para permanecer dentro del edificio y sortear así los controles de seguridad.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fundada en 1914, celebró su primera cena anual en 1921 y, desde la participación del presidente Calvin Coolidge (1923-1929) en 1924, todos los mandatarios estadounidenses han asistido al menos en una ocasión a este evento. EFE

er/fpa

(foto)