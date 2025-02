Trump pide a Ishiba más inversiones en EEUU y anuncia una solución al drama de U.S. Steel

Beatriz Pascual Macías

Washington, 7 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este viernes al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, más inversiones en el país para reducir el déficit comercial con Japón y anunció un posible desenlace al drama de U.S. Steel, en el que la japonesa Nippon Steel será simplemente inversora en vez de comprar la compañía.

Trump no descartó la posibilidad de imponer aranceles a Japón para reducir el déficit comercial entre ambos países, que en 2024 tuvo un saldo favorable para Tokio de 68.000 millones de dólares, pero se mostró confiado en que ese asunto pueda resolverse sin tomar medidas punitivas.

«Creo que será muy fácil para Japón. Tenemos una relación fantástica. No creo que tengamos ningún problema. Ellos también quieren equidad», manifestó el mandatario durante la reunión en el Despacho Oval con Ishiba, el segundo líder internacional al que recibió desde que tomó posesión el 20 de enero.

Frente a las peticiones del estadounidense, Ishiba destacó la importancia de Japón para la economía estadounidense, al ser su principal inversor extranjero y uno de sus mayores socios comerciales, y dejó claro que su país está preparado para invertir más.

En concreto, anunció que las empresas automovilísticas Toyota e Isuzu, así como el conglomerado SoftBank Group, planean nuevas inversiones en Estados Unidos.

Gas natural y U.S. Steel

Además, Ishiba acordó con Trump que Japón aumente sus importaciones de gas natural licuado, energía que actualmente obtiene en un 40 % de Australia, un 15 % de Malasia, un 8 % de Rusia y casi un 7 % de Estados Unidos, según datos oficiales.

Ishiba también conversó con Trump sobre la polémica decisión del entonces presidente Joe Biden (2021-2025) de bloquear el año pasado la compra de U.S. Steel por parte de Nippon Steel, que ofrecía 14.900 millones de dólares, al considerar que no era conveniente que una empresa extranjera tuviera tanto poder en un sector estratégico para el país.

Trump ya había expresado su oposición a la adquisición, pero este viernes anunció en rueda de prensa que había llegado a un acuerdo que le hace «feliz», según dijo, y que consiste en que Nippon Steel retirará su oferta y, en su lugar, realizará una inversión en la compañía.

«Buscarán una inversión en lugar de una compra. Me gusta esa idea. U.S. Steel es una empresa muy importante para nosotros. Fue la más grande del mundo durante 15 años, hace muchos años, hace 80 años, y no queríamos ver eso desaparecer. Como concepto psicológico, eso no era bueno», afirmó.

«Así que han acordado invertir fuertemente en U.S. Steel en lugar de ser sus dueños, y eso suena muy emocionante», añadió.

Relación con Corea del Norte

El otro tema que salió a relucir durante la rueda de prensa fue el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte, que Japón percibe como una amenaza para su seguridad y que EE.UU. también ve con preocupación por sus alianzas en el Pacífico.

Trump anunció su intención de establecer «relaciones» con el régimen norcoreano de Kim Jong-un, con quien, durante su primer mandato (2017-2021), intentó negociar para desactivar el programa nuclear de Pionyang sin éxito.

«Tendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevé muy bien con él. Creo que detuve una guerra», declaró. «Creo que es una gran ventaja para todos que me lleve bien con él. Me gusta, quiero decir, me llevo bien con él, él se lleva bien conmigo. Y eso es algo bueno, no malo», agregó el republicano.

Durante su primer mandato, Trump apostó por una estrategia de acercamiento al líder norcoreano, con quien dijo que intercambiaba «cartas de amor», y ambos mantuvieron tres encuentros históricos entre 2018 y 2019 en Singapur, Hanói y la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas.

La relación personal entre Ishiba y Trump

Más allá de los temas concretos, el Ejecutivo nipón avanzó que el objetivo de Ishiba era «construir una relación personal de confianza» con Trump para reforzar a Japón como socio comercial y aliado estratégico en el Pacífico, frente al proteccionismo de la política de «EE.UU. primero» que ha marcado las primeras semanas del republicano en el poder.

La estrategia de Ishiba aparentemente tuvo éxito, y al inicio de la rueda de prensa conjunta, Trump contó que poco antes se había hecho una foto con el primer ministro y que le pareció «tan bonita» que decidió presentársela en el escenario, colocada en una carpeta y con una dedicatoria escrita con su Sharpie negro.

«Ojalá fuera tan guapo como él, pero no lo soy», bromeó Trump al mostrar la fotografía, mientras Ishiba sonreía.

Trump ya tuvo una relación muy cercana con uno de los predecesores de Ishiba, el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe (2012-2020), quien recurrió a partidas de golf, combates de sumo y hamburguesas de wagyu para cultivar su relación con el republicano, lo que le permitió evitar una guerra comercial con Estados Unidos. EFE

