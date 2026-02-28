Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno

1 minuto

Redacción Internacional, 28 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo «inmunidad total» si lo hacen.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo», indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales minutos después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.EFE

int-jlp/jgb