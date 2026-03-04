Trump pide a republicanos de Texas abandonar primarias y respaldará pronto a un candidato

Austin (Texas), 4 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos y líder de los republicanos, Donald Trump, pidió este miércoles a su partido abandonar las primarias en Texas y adelantó que respaldará pronto a uno de los dos candidatos que se enfrentan a una segunda vuelta en mayo.

«Por el bien del partido y de nuestro país, las primarias en Texas no deben continuar», escribió el presidente en la plataforma Truth Social y dijo que el candidato que no reciba su apoyo debe retirarse de la carrera.

Ninguno de los aspirantes republicanos a la candidatura para el Senado por Texas obtuvo la mayoría de los votos en la víspera, tras unas ajustadas primarias.

El actual senador republicano John Cornyn busca ser reelegido para un cuarto mandato, frente a una agresiva campaña por parte de Ken Paxton, el ultraconservador fiscal general de Texas. La segunda vuelta está programada para finales de mayo.

Quien salga elegido como candidato republicano se enfrentará al demócrata James Talarico, un legislador estatal y seminarista presbiteriano que obtuvo la victoria en unas elecciones internas con récords históricos de participación.

Talarico es ya considerado una estrella en ascenso y ha llevado a los demócratas a confiar en que pueden arrebatar a los republicanos el control del estado. Ningún candidato del partido azul ha ganado una elección estatal en Texas desde 1994.

Respecto a los candidatos republicanos, Paxton es la mano derecha del gobernador de Texas, Greg Abbott, y ha usado su puesto para abanderar causas sociales y culturales de la extrema derecha como la oposición a los derechos de las personas transgénero, a las ideologías de izquierda o la persecución de la población migrante.

El fiscal general de Texas también es una figura controvertida en la política del estado: fue sujeto a un juicio político por parte de su propio partido, ha sido acusado e investigado por corrupción y su exesposa, y legisladora estatal, lo acusó de infidelidad.

El actual senador republicano Cornyn, por su parte, es una figura veterana dentro del partido republicano y ha ocupado uno de los escaños de Texas en el Senado desde el 2002. EFE

