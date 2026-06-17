Trump pide a Rusia y China la desnuclearización: «No necesitamos poder destruir el mundo»
Évian (Francia, 17 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, optimista ante la posibilidad de que Irán renuncie al arma atómica tras el reciente acuerdo bilateral, aprovechó este miércoles el final de la cumbre del G7 para pedir a China y Rusia que se sumen a otro acuerdo de desnuclearización, subrayando que no es necesario que haya armas «como para poder destruir el mundo 300 veces».
«No necesitamos ser capaces de destruir el mundo 300 veces, es terrible. Si pudiéramos lograr un acuerdo de desnuclearización me encantaría», señaló en su rueda de prensa al término de la cumbre en la ciudad francesa de Évian.
Aseguró en ese sentido que una de las otras dos potencias está más dispuesta a tal acuerdo que la otra, pero no quiso especificar cuál.
Recordó que Estados Unidos es el país con más armas nucleares, seguido por Rusia, mientras que China «está por detrás pero lamentablemente está acercándose, poniéndose al día».
El presidente estadounidense aseguró que el acuerdo alcanzado con Irán el pasado domingo, y que se firmará formalmente el próximo viernes en Suiza, «cumple todas sus metas», incluyendo poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y «evitar que Irán obtenga un arma nuclear». EFE
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