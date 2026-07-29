Trump pide al Supremo anular indemnización de 83 millones de dólares para E. Jean Carroll

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Washington, 29 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la indemnización de 83 millones de dólares que le impusieron por difamación contra la popular columnista E. Jean Carroll, después de que esta lo acusara de agresión sexual.

En documentos judiciales, la defensa de Trump argumentó que el mandatario no puede ser condenado por declaraciones que hizo cuando estaba en el cargo y que el fallo de un tribunal inferior «anuló indebidamente la inmunidad presidencial».

Carroll, excolumnista de la revista Elle, demandó a Trump en noviembre de 2019, durante su primer mandato, por haber abusado sexualmente de ella en un probador de una tienda de Nueva York en 1996 y por haberla difamado públicamente después de que hiciera públicas sus acusaciones.

En mayo de 2023, un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación y le ordenó pagar a Carroll 5 millones de dólares. En enero de 2024, otro jurado federal le impuso una indemnización de 83,3 millones de dólares por nuevas declaraciones difamatorias.

El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo ya rechazó la apelación de Trump contra la indemnización de la primera causa.

Los abogados de Trump se amparan ahora en el histórico fallo del Supremo de 2024 que otorgó a los presidentes y expresidentes una amplia inmunidad frente a procesos por actos cometidos durante su mandato.

«Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños y perjuicios a un presidente por su conducta en el cargo», sostienen los abogados de Trump en su escrito para apelar la indemnización a Carroll. EFE

er/lpm