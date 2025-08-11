Trump pide la renuncia del jefe del fabricante de chips Intel por sus vínculos con China

El presidente Donald Trump exigió el jueves que el nuevo director del fabricante de semiconductores estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, renuncie «inmediatamente» por sus vínculos con empresas en China.

«El CEO de INTEL tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar, inmediatamente. No hay otra solución a este problema», publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Su mensaje llega un día después de que el congresista republicano Tom Cotton indicara haber enviado una carta a Intel cuestionando las relaciones entre Tan y empresas chinas.

Por su parte el jefe de Intel afirmó en un comunicado que la tecnológica está «colaborando con el gobierno Trump para abordar las preocupaciones planteadas y garantizar que los funcionarios dispongan de toda la información».

Intel es una de las empresas más emblemáticas de Silicon Valley, pero su fortuna se ha visto eclipsada por los gigantes asiáticos TSMC y Samsung, que dominan el negocio de los semiconductores hechos a medida.

En una carta publicada en su sitio web, Cotton asegura que Tan «controla decenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China».

El senador también señaló el papel de Tan como exdirector de Cadence Design Systems, una empresa que produce programas usados por los grandes diseñadores de microchips.

La compañía, escribió Cotton, «se declaró culpable de vender ilegalmente sus productos a una universidad militar china y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores asociada sin obtener licencias». Tan dirigía la empresa en ese momento, agregó.

Nacido en Malasia, Tan tomó en marzo las riendas de Intel, que atraviesa dificultades por su retraso en la inteligencia artificial (IA), y anunció despidos tras los aranceles y las restricciones a la exportación de la Casa Blanca.

Tan, el cuarto director de Intel en siete años, tiene una larga trayectoria en el sector tecnológico y asegura que «no será fácil» superar los retos a los que se enfrenta la compañía.

