Trump pide orar por su aliado Charlie Kirk tras resultar herido de bala
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Washington, 10 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles orar por el comentarista conservador Charlie Kirk, uno de sus grandes aliados, quien recibió un disparo durante un evento en una universidad de Utah.
«Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!», escribió en la plataforma Truth Social. EFE
er/jlp