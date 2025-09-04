The Swiss voice in the world since 1935

Trump pide que cese la compra en Europa de petróleo ruso, según Zelenski y Macron

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 4 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este jueves durante la llamada telefónica que mantuvo con los líderes de los países de la Coalición de Voluntarios en París que Hungría y Eslovaquia sigan comprando petróleo de Rusia, según explicaron en una rueda de prensa conjunta los presidentes de Francia y Ucrania, Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski.

“Es verdad que Trump se ha quejado de dos países europeos que siguen comprando petróleo ruso”, dijo Macron, que agregó que la advertencia del presidente de EE.UU. es “algo bueno” porque los líderes de Hungría y Eslovaquia han apelado a su cercanía a la actual administración estadounidense para defender su decisión de no buscar alternativas al crudo de Rusia.

Macron afirmó también que “el alineamiento estadounidense-europeo será eficaz para que cesen esas prácticas”.

También se pronunció sobre el asunto el presidente ucraniano.

“El presidente Trump está muy descontento con que en Europa se compre petróleo ruso”, declaró Zelenski, que nombró a Hungría y Eslovaquia como los dos países de la UE que siguen defendiendo las importaciones de Rusia.

“Sin duda, estoy contento de que EE.UU. haya hablado de forma totalmente abierta, nombrando a estos países”, manifestó Zelenski, que añadió que la compra de crudo a Rusia “ayuda a la maquinaria rusa”. “Tenemos que parar esto”, remachó.

El presidente ucraniano también hizo referencia a los recientes ataques ucranianos al oleoducto ruso por el que estos dos países europeos reciben petróleo, por los que han protestado Budapest y Bratislava.

Zelenski insistió en que Ucrania ataca estas infraestructuras en respuesta a los ataques rusos a su sistema energético y señaló que estos bombardeos contribuyen a frenar las compras de petróleo ruso en Europa que ha criticado Trump. EFE

