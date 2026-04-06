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Trump pide represalias para medios por publicar filtraciones sobre operativo en Irán

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Washington, 6 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer represalias a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su Gobierno está «buscando» al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán «a la cárcel». EFE

aaca/asb/rcf

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