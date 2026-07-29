Trump pierde terreno entre republicanos y registra récord de descontento, según encuesta

Compartir

3 minutos

Washington, 29 jul (EFE).- Un récord de 73 % de estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha atendido los problemas más acuciantes del país, un descontento extendido entre los republicanos, cuyo apoyo ha caído a un nuevo mínimo, según una encuesta de la CNN publicada este miércoles.

De acuerdo con el sondeo realizado a 1.225 adultos, solo el 27 % opina que Trump se ha ocupado de las prioridades correctas, en un contexto marcado por una impopular guerra en Irán y los altos precios de los combustibles y los alimentos.

En general, el índice de aprobación de Trump se sitúa en el 34 %, al mismo nivel del mínimo histórico registrado al final de su primer mandato (2017-2021), después de que sus seguidores atacaran el Capitolio para intentar detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

La encuesta demuestra que la mitad de los estadounidenses sondeados desaprueba firmemente la gestión del presidente, la cifra más alta de desaprobación en lo que va de sus mandatos. Por otro lado, su aprobación cayó a un mínimo histórico del 15 %.

Entre los miembros de su propio partido, Trump reúne el apoyo del 78 %, un nuevo mínimo para un político que se jacta de tener un fuerte apoyo entre sus seguidores.

Solo el 19 % de votantes republicanos ve con entusiasmo el resto de su segundo y último mandato presidencial, una caída frente al 38 % de la pasada primavera.

Las cifras más bajas de aprobación del presidente se registran en tres puntos conectados entre sí y que tienen un origen en la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que ha provocado también diferencias con aliados históricos.

La gestión del conflicto, en medio de una nueva escalada y sin visos claros de un acuerdo de paz, solo tiene la aprobación de un 28 % de los encuestados, mientras que un 25 % cree que Trump ha manejado bien la inflación y un 21 % aprueba sus acciones con respecto a los precios de la gasolina.

El 74 % de los estadounidenses afirma que el alza de los combustibles les ha causado al menos ciertas dificultades, frente a un 63 % en marzo pasado. Poco menos de una cuarta parte cree que el presidente tiene un plan para abordar el problema.

Por otro lado, el 71 % opina que Trump no ha hecho lo suficiente para intentar reducir los precios de los productos cotidianos, una cifra superior al 58 % de hace un año.

De cara al escenario internacional, un 62 % cree que no es un líder mundial eficaz, un aumento frente al 54 % registrado tras el inicio de su segundo mandato en enero de 2025. EFE

ygg/er/lss