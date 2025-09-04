The Swiss voice in the world since 1935

Trump planea cancelar dos parques eólico marinos de Iberdrola en EE.UU.

Washington, 4 sep (EFE).- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cancelar dos parques eólicos marinos en Massachusetts (EE.UU.) de una filial de Iberdrola en el país, según el Departamento de Interior y Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estaría preparándose para revocar los permisos otorgados por la Administración del expresidente Joe Biden a Avangrid, subsidiaria de la empresa española.

El proyecto, conocido como New England Wind 1 y 2, iba a ser instalado frente a las costas de estado de Massachusetts, al noreste del país, y estaba previsto que abasteciera a unas 400.000 viviendas.

Este es un nuevo ataque de la cruzada de la Administración de EE.UU. contra las energías limpias.

El pasado viernes retiraron 679 millones de dólares en fondos federales para doce proyectos eólicos marítimos.

El mayor de ellos, llamado Humboldt Bay Offshore Wind, iba a estar situado en el norte de California y estaba presupuestado en 427 millones de dólares.

Unos días antes, el Gobierno ordenó también suspender la construcción de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island completado en un 70 % y aprobado por el Gobierno de Biden, argumentando que debía ser revisado por «intereses de seguridad nacional».

En su última reunión de gabinete, celebrada el 26 de agosto, el mandatario aseguró que no permitirá «la construcción de ningún molino de viento» por ser poco estéticos y supuestamente tener un gran impacto ambiental, mientras que defendió el carbón y la energía nuclear.

Según explicó Avangrid en un comunicado cuando se le adjudicó la licitación, el proyecto iba a crear miles de empleos en la zona.

«Reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, equivalente a retirar 300.000 automóviles de gasolina cada año. El proyecto creará más de 4.400 empleos a tiempo completo y traerá 3.000 millones de dólares en inversión local», apuntó la compañía. EFE

