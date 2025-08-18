Trump planea llamar a Putin hoy, al término de su reunión con Zelenski y líderes europeos

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que tiene previsto llamar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una vez concluyan sus encuentros con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos que han acudido también a la Casa Blanca para mostrar su apoyo a Kiev.

«(Putin) espera mi llamada cuando terminemos esta reunión», aseguró Trump en declaraciones a los medios al inicio de su reunión con Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde está previsto que ambos líderes traten de lograr avances para la paz en Ucrania.

«Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar», añadió el mandatario estadounidense.

El propio Trump se mostró convencido al inicio del encuentro de que «si todo sale bien hoy», se podrá celebrar un encuentro a tres bandas entre él, Zelenski y Putin, para poder firmar la paz.

El propio Zelenski respondió poco después diciendo que los ucranianos están «preparados para una trilateral, tal y como ha dicho el presidente (Trump)».

Trump tenía previsto transmitir a Zelenski las condiciones propuestas por Putin para lograr la paz durante el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas una posible cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, así como garantías de seguridad a Kiev fuera del paraguas de la OTAN.

A su vez, Trump dijo que este mismo lunes podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania con el apoyo de tropas estadounidense y socios europeos para evitar otra hipotética futura invasión por parte de Rusia.

A la Casa Blanca han acudido también varios líderes europeos para mostrar su apoyo incondicional a la postura de Ucrania.

Son el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Está previsto que, tras la reunión con Zelenski, Trump presida un almuerzo con todos los mandatarios que han acudido a la Casa Blanca, y que el presidente estadounidense se reúna después con todos los líderes europeos. EFE

