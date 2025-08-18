The Swiss voice in the world since 1935

Trump planea llamar a Putin hoy al término de su reunión con Zelenski y líderes europeos

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que tiene previsto llamar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una vez concluyan sus encuentros de hoy con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos que han acudido a la Casa Blanca para mostrar su apoyo a Kiev.

«(Putin) espera mi llamada cuando terminemos esta reunión», aseguró Trump en declaraciones a los medios al inicio de su reunión con Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde está previsto que ambos líderes traten de lograr avances para la paz en Ucrania. EFE

