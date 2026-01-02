Trump pospone por un año los aranceles a los muebles importados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso por un año la aplicación de aranceles más elevados a algunos muebles importados, ordenando el aplazamiento poco antes de que entraran en vigor este jueves.

El aumento estaba previsto en el marco de una serie de aranceles sectoriales impuestos anteriormente por el mandatario, como parte de un conjunto de medidas arancelarias que ha implementado desde su regreso a la Casa Blanca.

Sin embargo, ante el impacto del aumento del costo de vida en los hogares estadounidenses, Trump pospuso el miércoles por la noche la aplicación de los aranceles previstos —un 30% para ciertos muebles tapizados y un 50% para gabinetes de cocina y tocadores— hasta el 1 de enero de 2027.

«Dadas las negociaciones productivas en curso sobre la importación de productos de madera, el presidente pospone el aumento de los aranceles para permitir que continúen las negociaciones con otros países», declaró la Casa Blanca en un comunicado que anunciaba la medida.

Los aranceles establecidos por Trump en 2025 afectaron a productos que van desde el acero hasta los automóviles, y se están llevando a cabo más investigaciones que podrían derivar en nuevos gravámenes.

En octubre, entró en vigor un arancel del 10% sobre la madera blanda importada, junto con un arancel del 25% sobre ciertos muebles tapizados y gabinetes de cocina.

Estos aranceles fueron justificados por la administración Trump como una medida para impulsar las industrias estadounidenses y proteger la seguridad nacional.

Las tasas más altas, que originalmente debían entrar en vigor el jueves, habrían afectado a las importaciones de países como Vietnam y China, que han sido proveedores clave de muebles importados para Estados Unidos.

El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles aplicados a nivel nacional, impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

