Trump preguntado por si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: «Sin comentarios»
Nueva York, 19 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, de que «ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz» después de que no le concediera el Premio Nobel.
«Sin comentarios», dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News. EFE
