Trump presenta el futuro salón de baile de la Casa Blanca como un «regalo» suyo al país

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Washington, 19 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca se está financiando con su propio dinero y el de donantes, y afirmó que se trata de un «regalo» para el país.

El republicano ofreció un recorrido a la prensa por las obras del salón de baile, cuyo coste ha generado polémica, ya que fue proyectado con un presupuesto de 200 millones de dólares y ahora asciende a 400 millones.

«Todo esto fue pagado por mí mismo», afirmó Trump, quien negó que las obras se financien con dinero de los contribuyentes estadounidenses. «Es un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo. Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país», agregó.

Los republicanos del Congreso intentaron aprobar una partida de 1.000 millones de dólares para el Servicio Secreto encargado de brindar seguridad al salón de baile, pero el Senado rechazó la propuesta la semana pasada. Trump dijo este martes que no tiene detalles al respecto.

El salón de baile, con capacidad para unas mil personas, se levantará en el lugar donde se ubicaba el Ala Este de la residencia presidencial, que el mandatario ordenó derribar el año pasado, lo que ha provocado quejas de grupos de defensa del patrimonio histórico.

Mientras se escuchaban los martillazos, Trump explicó que el diseño del nuevo edificio se inspira en «diferentes partes del mundo de épocas muy glamurosas», como el Imperio romano o la antigua Grecia, en cuya arquitectura, según dijo, se utilizaban muchos «triángulos».

Además, explicó que el tejado del edificio estará diseñado para permitir la presencia de personal militar encargado de reforzar la seguridad del recinto.

Las instalaciones también contarán con un hospital militar y un centro de investigación, agregó.

Trump, un antiguo magnate inmobiliario, se ha propuesto dejar huella en Washington y ha emprendido varias obras, como la reforma del famoso estanque del Monumento a Lincoln, que está pintando de color azul, o la construcción de un gran arco de triunfo para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos. EFE

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