Trump presenta estadísticas económicas alternativas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este jueves estadísticas económicas alternativas que, según él, demuestran que las cifras oficiales están sesgadas a favor de su predecesor demócrata Joe Biden, tras despedir a la directora de la principal agencia gubernamental de estadísticas de empleo. 

Ante periodistas convocados apresuradamente al despacho oval para un anuncio calificado de «importante» por un alto funcionario, el presidente republicano mostró varios gráficos junto a Stephen Moore.

Este economista, que trabaja para el centro de estudios conservador Heritage Foundation, afirmó que «durante los dos últimos años de la administración de Joe Biden, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobreestimó la creación de empleo en 1,5 millones». 

Ante este «error gigantesco», el presidente republicano «hizo bien en pedir el nombramiento» de un nuevo responsable de esta agencia federal, afirmó este experto, asesor de Trump desde hace tiempo. 

«No creo que haya sido un error. Creo que se hizo deliberadamente», comentó el presidente estadounidense. «Son datos increíbles. Nos va muy bien», afirmó. 

Según los cálculos de Moore, «durante los primeros cinco meses de mandato de Trump, el ingreso familiar promedio, ajustado a la inflación, aumentó en 1.174 dólares». 

La Oficina de Estadísticas Laborales revisa periódicamente los datos de empleo, ya sea al alza o a la baja, una vez publicados. 

La última revisión, a principios de agosto, redujo el número de empleos en 258.000 durante los dos meses anteriores. 

Esta corrección enfureció a Trump, quien inmediatamente decidió despedir a la directora de la oficina, a quien acusa de haber «falsificado las cifras de empleo antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala» Harris, su rival demócrata en las presidenciales de 2024.

Durante su primer mandato, Trump quiso nombrar a Moore como jefe de la Reserva Federal, el poderoso banco central estadounidense. 

Cambió de parecer debido a las críticas sobre las cualificaciones del economista y algunos de sus comentarios sexistas.

