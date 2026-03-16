Trump presiona a la OTAN y a China por el cierre de una vía marítima clave por parte de Irán

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El presidente Donald Trump presionó a sus aliados de la OTAN y a China para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, la vía de transporte de petróleo que Irán bloqueó tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Los precios mundiales del petróleo se dispararon entre 40% y 50% desde que Irán cerró de facto la vía marítima y atacó objetivos del sector energético y naviero en sus vecinos del golfo Pérsico. El crudo siguió subiendo cuando los mercados abrieron a última hora del domingo.

Trump dijo el sábado que quería formar una coalición de países para garantizar la seguridad del estratégico estrecho, entre los que mencionó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

«Es lógico que quienes se benefician de esta vía ayuden a garantizar que allí no ocurra nada malo», declaró el domingo Trump al Financial Times.

Europa y China, a diferencia de Estados Unidos, dependen en gran medida del golfo Pérsico para sus importaciones de petróleo.

Trump advirtió que la ausencia de respuesta o una respuesta negativa a su petición sería «muy mala para el futuro de la OTAN».

También amenazó con aplazar una cumbre con su par chino, Xi Jinping, prevista para finales de este mes, si Pekín no colabora en la reapertura del estrecho.

Por el momento ningún Estado ha anunciado su intención de unirse a Washington.

El Ministerio de Defensa de Japón afirmó el lunes que «no está considerando» una operación de seguridad marítima pese al llamado de Trump.

En una conversación telefónica el domingo, Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, intercambiaron opiniones sobre «la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz», indicó Downing Street.

– Conversaciones con Irán –

Mientras los mercados mundiales se tambalean, Trump declaró el domingo por la noche que mantiene conversaciones con Irán, pero que Teherán aún no está listo para poner fin a la guerra.

«Sí, estamos en conversaciones con ellos. Pero no creo que estén del todo preparados, aunque ya no estén muy lejos», declaró a la prensa el presidente estadounidense, sin revelar el contenido de esas conversaciones.

Más temprano, el canciller iraní había negado que Teherán esté buscando un acuerdo.

«No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos», declaró Abás Araqchi a CBS en una entrevista emitida el domingo.

Bajo las bombas de Israel y de Estados Unidos desde hace dos semanas, Teherán exhortó a las demás naciones del mundo a abstenerse de «cualquier acción» que pudiera ampliar la guerra, el mismo día en que una base italoestadounidense fue atacada en Kuwait, sin causar víctimas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el domingo a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que era «inadmisible» que Francia fuera «objeto de ataques» y exigió el regreso «lo antes posible» de dos franceses detenidos en Irán.

– 700 misiles y 3.600 drones –

En represalia por los bombardeos israeloestadounidenses iniciados el 28 de febrero, Teherán sigue atacando el Golfo, donde se encuentran intereses económicos y militares de Estados Unidos, así como de Israel.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, indicaron el domingo haber lanzado 700 misiles y 3.600 drones contra objetivos israelíes y estadounidenses.

Un depósito de combustible del Aeropuerto Internacional de Dubái se incendió tras un «incidente relacionado con un dron», informaron autoridades de la ciudad.

Además, disparos de cohetes contra el aeropuerto internacional de Bagdad, que también alberga un centro diplomático estadounidense, dejaron cinco heridos, anunciaron los servicios de seguridad iraquíes.

En Israel, ocho personas resultaron levemente heridas el domingo en el centro del país tras disparos de misiles iraníes, según los servicios de emergencia, en una jornada marcada por repetidas alertas.

En toda la región, la guerra ha causado más de 2.000 muertos, en su mayoría en Irán y Líbano, según datos de las autoridades locales.

La agencia de la ONU para los refugiados afirma que hasta 3,2 millones de personas han sido desplazadas en Irán.

– Nuevos bombardeos en sur de Beirut –

Israel declaró el domingo disponer aún de «miles de objetivos» que golpear en Irán.

El ejército israelí anunció que «lanzó una amplia ola de ataques» contra «infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán».

En Líbano, las fuerzas israelíes volvieron a bombardear el domingo por la noche los suburbios del sur de Beirut, después de haber emitido por la mañana una orden de evacuación para varios barrios de la zona.

Consecuencia de las hostilidades: el precio del barril de Brent, la referencia mundial del crudo, ha aumentado en más de un tercio desde el inicio de la guerra.

Para amortiguar la subida, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó que se desbloquearán «inmediatamente» las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía y que las de los países miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo.

Será la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia de la institución, creada hace más de 50 años.

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