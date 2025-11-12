Trump presiona a legisladoras republicanas para no publicar archivos de Epstein: medios

Washington, 12 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejercido presión sobre las dos legisladoras republicanas que están a favor de que se publiquen íntegramente los archivos del pederasta Jeffrey Epstein para que retiren su apoyo a la ley, que es clave para que prospere la iniciativa, según han informado varios medios este miércoles.

Varios miembros de la Administración de Trump, entre ellos la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, se reunieron hoy mismo con la legisladora republicana de Colorado Lauren Boebert para intentar que retire su apoyo a la propuesta sobre el caso Epstein, de acuerdo con CNN.

Por otro lado, el mandatario llamó hoy a la congresista republicana de Carolina del Sur Nancy Mace con la misma intención, según The Hill, que indicó que ambas partes se han cruzado llamadas sin llegar a hablar de momento.

Ambas han dado su apoyo a la Ley de Transparencia sobre los Archivos de Epstein, que exige al Departamento de Justicia que haga públicos todos los materiales relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Epstein.

Si la iniciativa consigue 218 firmas, los legisladores pueden forzar al liderazgo de la Cámara a someter a votación la iniciativa, y la cifra se puede lograr tan pronto como esta tarde. Si eso sucede, la votación de la ley se podría llevar antes de que acabe el año.

Con el retorno a sesión de la cámara baja para votar la prórroga presupuestaria para reabrir el Gobierno, el líder de la Cámara, el republicano Mike Johnson, juramentó hoy a Adelita Grijalva, demócrata de Arizona elegida el pasado 23 de septiembre en una consulta extraordinaria para suceder a su padre.

Grijalva, que hoy insistió en que firmará la iniciativa, será el apoyo necesario para lograr que éste prospere, aunque hasta que rubrique el documento cualquier legislador puede dar marcha atrás y retirar su apoyo, por lo que Trump parece estar tratando de apurar hasta el último momento para tratar de cambiar el parecer de las Mace y Boebert.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leaviit, preguntada por las presiones del mandatario, se negó a dar detalles de la reunión con Boebert, aunque con su respuesta confirmó que ésta se había producido.

«¿No demuestra eso el nivel de transparencia cuando estamos dispuestos a sentarnos con los miembros del Congreso y abordar sus preocupaciones?», dijo Leavitt antes de añadir que no daría detalles sobre «las conversaciones que tuvieron lugar en la Sala de Crisis» de la Casa Blanca.

Este miércoles se revelaron nuevos documentos en los que el propio Epstein escribió que Trump estaba al tanto de los abusos de Epstein y que el ahora presidente habría pasado «horas» con una de sus víctima. EFE

