Trump presiona a miembros de la Fed en medio de reunión clave sobre tasas de interés

2 minutos

Washington, 9 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este martes sus críticas y presiones sobre la Reserva Federal, asegurando sin pruebas que su predecesor, Joe Biden, podría haber instalado indebidamente a varios miembros del banco central.

Los comentarios del republicano se produjeron durante un mitin en Pensilvania, justo cuando la Fed inició su última reunión del año para fijar las tasas de interés.

«No sé, creo que es algo que debemos investigar. Se mete a gente sin autorización», dijo Trump en el mitin, y añadió que su administración examinaría si Biden había colocado a personas en la junta sin aprobación adecuada.

Además, calificó al presidente del banco central, Jerome Powell, de «mal jefe de la Reserva Federal» y encargó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que explorara el asunto.

La reunión del banco central llega tras recortes en septiembre y octubre que sumaron medio punto porcentual, con la inflación aún por encima del 2 %, y con los mercados anticipando un tercer recorte de 0,25 % en diciembre.

No obstante, las actas de la anterior reunión mostraron división entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), quienes reconocieron la persistente inflación, el enfriamiento del empleo y la incertidumbre económica, especialmente vinculada a las políticas de Trump.

El hecho de que los próximos datos sobre el empleo e IPC vayan a difundirse el 16 y el 18 de diciembre debido al cierre Federal condicionarán de seguro lo que decida mañana la Fed, la cual, según muchos analistas, va a estar mirando con mayor exhaustividad si cabe cada indicador en los próximos meses antes de mover ficha debido al doble desafío que encara actualmente (inflación y enfriamiento del empleo). EFE

dte/enb