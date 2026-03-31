Trump prevé retirada de EE.UU. de Irán «en dos o tres semanas»

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Washington, 31 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país prevé «retirarse» de Irán “en dos o tres semanas”, tras asegurar que las recientes operaciones han alcanzado los objetivos militares trazados.

«Yo diría que en unas dos semanas, tal vez dos o tres, nos iremos, porque no hay razón para que estemos haciendo esto», respondió el mandatario a una pregunta sobre la situación actual de la guerra en Irán. EFE

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