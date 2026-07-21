Trump promete ayudar «mucho» a Líbano, que busca apoyo para hacer la paz con Israel

afp_tickers

Compartir

3 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ayudar «mucho» a Líbano durante la visita este martes de su homólogo Joseph Aoun, quien busca el apoyo de Washington para desarmar a Hezbolá y lograr la paz con Israel.

En su reunión con Aoun en la Casa Blanca, Trump afirmó que Líbano ha sido «un país muy maltratado» y «golpeado duramente» por décadas. «Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo mucho», aseguró ante periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario de Líbano, el primero invitado a Washington desde 2009, pidió mantener el respaldo al ejército libanés, que inició su despliegue en zonas del sur mediante un acuerdo con Israel, auspiciado por Estados Unidos.

Aoun, excomandante del ejército, afirmó que las fuerzas armadas son «la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad» en el país. «Necesitamos apoyar a las FAL (Fuerzas Armadas Libanesas)», dijo. «Sin las FAL, todo se derrumbará», explicó.

El despliegue militar del ejército libanés en el sur fue el primer requisito de Israel para poner fin a su ocupación en esa zona, mientras que Beirut busca demostrar que puede extender la autoridad del Estado y desarmar al movimiento pro iraní Hezbolá.

Su «objetivo final es poner fin a las hostilidades entre el Líbano e Israel, para siempre», añadió Aoun.

– Tensión en «zonas piloto» –

Durante la reunión con Trump, Aoun advirtió que sin el apoyo de Washington se podría revivir el caos de la década de 1970.

Las llamadas «zonas piloto» en el sur se encuentran justo fuera del territorio que las fuerzas israelíes invadieron después de que Hezbolá arrastrara a Líbano a la guerra de Oriente Medio a principios de marzo.

El ejército libanés dijo el martes que había comenzado a desplegarse en una de las tres zonas piloto, la aldea de Zautar al Gharbiya.

Pero dicho acuerdo parece frágil con la denuncia de Líbano de una «agresión» de las tropas israelíes al disparar cerca de sus soldados en una «zona piloto» de la que se supone que Israel debe retirarse.

En un comunicado, el ejército israelí respondió que soldados libaneses habían avanzado en una zona no prevista en el acuerdo y afirmó que hizo disparos «al aire únicamente».

– «Verdadera prueba» –

Aoun ha criticado a Hezbolá por arrastrar al Líbano a la guerra y ha prometido desde que asumió el cargo a comienzos de 2025 poner todas las armas bajo control del Estado.

Pero Hezbolá se ha negado reiteradamente y se opone tanto al acuerdo como a las negociaciones entre Israel y el Líbano.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo tras reunirse con Aoun el domingo que el Líbano «nunca alcanzará una paz verdadera» mientras Hezbolá siga armado.

Esta primera etapa del despliegue militar libanés constituye, por lo tanto, una «verdadera prueba», en primer lugar en cuanto a «la voluntad del ejército israelí de retirarse» de las zonas que ocupa realmente, pero también en cuanto a «la posición de Hezbolá», que rechaza el acuerdo, comentó a la AFP el analista Hassan Jouni.

ft/msp/ad/mar/cjc/nn