Trump promete música «preciosa» en el aniversario de EEUU y un gran mitin el 4 de julio

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(Actualiza con nuevo acto y más detalles)

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el acto inaugural por el 250 aniversario de EE.UU. el 24 de junio en Washington contará con música «preciosa» e «impresionantes» sobrevuelos de aviones de combate militares, mientras que el 4 de julio, día de la fiesta nacional, prevé un gran mitin.

«Ven a disfrutar de una noche llena de música preciosa a cargo de nuestras talentosas bandas militares del Ejército y del Cuerpo de Marines de EE.UU. (¡SOLO LOS GRANDES ÉXITOS QUE CONOCES Y TE ENCANTAN!), del muy talentoso Christopher Macchio y de nuestro amigo Lee Greenwood, interpretando el mayor éxito de todos los tiempos, ‘God Bless the U.S.A.'», dijo en su red, Truth Social, mientras se encuentra camino de Francia para participar en la cumbre del G7 en Évian.

El inicio del aniversario estadounidense se vio obligado a cambiar su programación e idea original después de que varios artistas cancelaran su participación en los conciertos previstos para inaugurar la ‘Great American State Fair’, el festival impulsado por la organización Freedom 250 como parte de las celebraciones nacionales.

En su lugar, Trump propuso cambiarlo por un gran mitin ese 24 de junio, en el que ya se conocía la participación de Greenwood y Macchio.

En una nueva publicación en Truth Social, el líder republicano no hizo mención a ese mitin considerado previamente para junio, y lo anunció para el 4 de julio. Ese día tendrá lugar «el mitin de Trump más espectacular de todos», en la Explanada Nacional, avanzó.

«Con el Monumento a Lincoln como telón de fondo y junto al renovado estanque reflectante, más de 300 integrantes de bandas militares, orquestas y unidades ceremoniales interpretarán melodías patrióticas, clásicos estadounidenses y una lista de reproducción seleccionada por mí (¡sin esos artistas que te adormecen y se pasan el tiempo quejándose!), mientras celebramos nuestro país», dijo el presidente de Estados Unidos.

Trump añadió que el 4 de julio habrá «impresionantes sobrevuelos y exhibiciones aéreas» y que pronunciará un discurso que nadie querrá perderse. «Para cerrar el programa y conmemorar esta ocasión histórica, daré inicio a lo que será el mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia», sostuvo.

El 24 de junio la gente podrá ser testigo igualmente «de impresionantes sobrevuelos militares con cazas de precisión y bombarderos furtivos» de las Fuerzas Armadas de EE.UU., cuyos aviadores, en su opinión, han demostrado ser «los pilotos de élite más sobresalientes del mundo».

Trump despegó este lunes a bordo del avión presidencial Air Force One a las 07:15 GMT desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, y a su llegada a Évian será el único mandatario en ser recibido en persona por el anfitrión de la cumbre, el francés Emmanuel Macron. EFE

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