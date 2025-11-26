Trump promete que quien tiroteó a dos guardias nacionales «pagará un precio muy alto»

Washington, 26 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca «pagará un precio muy alto» por ello.

«El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en distintos hospitales, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto», declaró en su red Truth Social. EFE

