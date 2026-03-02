Trump promete vengarse de la muerte de soldados de EEUU mientras guerra con Irán se intensifica

afp_tickers

6 minutos

Donald Trump prometió el domingo «vengar» las primeras bajas de estadounidenses en el conflicto con Irán, cuyos principales comandos militares han sido diezmados pero que busca expandir la guerra en la región.

El presidente estadounidense dijo que prevé que las operaciones militares se extiendan durante cuatro semanas, después del inicio de la ofensiva el sábado.

«Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)», dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. «Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización».

«Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura», agregó.

Pero Irán multiplicó este domingo sus ataques de represalia a los países del Golfo y a Israel, tras jurar que vengará la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei.

Además de Jamenei, murieron el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

El ejército ideológico iraní aseguró haber lanzado un ataque «a gran escala» contra «el enemigo». Un funcionario de Teherán precisó que tienen como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos.

La república islámica se encuentra en la cuerda floja desde la brutal represión de protestas antigubernamentales en diciembre y enero que se saldó con miles de muertos. Trump amagó entonces con atacar, pero se retuvo hasta este sábado.

«Calculamos que serán unas cuatro semanas» de ataques, declaró más temprano el domingo Trump al periódico británico Daily Mail.

El Pentágono anunció la destrucción del cuartel general de los Guardianes de la Revolución, mientras que el ejército israelí aseguró que había «cortado la cabeza de la serpiente».

Washington también acusa a Teherán de no ceder en las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico.

Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado «de facto», según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

En la apertura de los mercados de Asia el lunes, los precios del crudo se dispararon un 13%.

Por allí transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Para tratar de contener una escalada de precios, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron este domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.

– Irán contraataca –

En respuesta al operativo lanzado el sábado, Teherán contraatacó con bombardeos contra vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses, y contra Israel.

Periodistas de la AFP escucharon explosiones el domingo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Catar) y Manama (capital de Bareín), así como en Riad (Arabia Saudita).

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques «defensivos» destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

El dirigente laborista precisó, en un video publicado en redes sociales, que su país no participará en ataques ofensivos

En una declaración conjunta previa hecha este domingo, Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Dos fuertes explosiones sacudieron a Teherán el domingo en la noche, mientras la televisión estatal anunciaba que era objeto de ataques.

En respuesta, la República Islámica lanzó una serie de ataques en contra de varios países misiles, en particular aquellos donde hay bases de Estados Unidos y contra Israel.

Nueve personas murieron y 11 siguen desaparecidas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el «impacto directo» de un misil iraní, anunció el servicio de emergencia israelí Magen David Adom. La víspera, una mujer murió en Tel Aviv.

Y Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo.

Estados Unidos lamentó sus primeras bajas este domingo: tres militares, de los que el CENTCOM no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.

Israel anunció por su lado la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán, según avisó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

– Oriente Medio «tiene mucho que perder» –

La OTAN hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de «misiles balísticos» o drones que pudieran venir de Oriente Medio.

La jefa de la diplomacia de la UE advirtió este domingo que Oriente Medio «tiene mucho que perder» en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia.

El anuncio de la muerte de Jamenei, de 86 años, a quien Trump definió como «una de las personas más malvadas de la historia», fue acogido con vítores por algunos iraníes pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno. «¡Muerte a Estados Unidos!», coreaban.

Un camionero de Teherán expresó su pesimismo.

«No sé qué va a pasar en el futuro, pero no será nada bueno para los iraníes».

El país queda ahora en manos de un triunvirato compuesto por el presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.

El presidente Pezeshkian dijo que la venganza de la muerte del líder supremo era un «derecho legítimo».

Los ataques también provocaron la mayor perturbación en el transporte aéreo desde la pandemia de covid-19, con miles de vuelos hacia Oriente Medio retrasados o cancelados.

La naviera danesa Maersk suspendió el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz «hasta nuevo aviso». La compañía italo-suiza MSC, líder mundial del sector, ordenó el domingo a todos sus buques en el Golfo que se pongan a salvo y suspendió los cargamentos con destino a Oriente Medio.

burs/dc/vl/erl-avl/an /lb/dga