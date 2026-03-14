Trump quiere implicación internacional para garantizar el tráfico en Ormuz

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El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó este sábado a otros países que ayuden a garantizar el tráfico en el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado al inicio de una tercera semana de guerra contra Irán que afecta prácticamente a todo el vecindario, y en particular al Líbano.

«Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro», dijo Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social.

El presidente republicano, que libra la guerra al lado de Israel, dijo que confía en que «China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona».

Antes, Trump había afirmado que Irán está «completamente derrotado», amenazando con golpearlo «muy fuerte durante la próxima semana».

El 28 de febrero Washington lanzó junto a Israel bombardeos a gran escala contra numerosas infraestructuras en Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei, una guerra que entró «en la fase decisiva del conflicto», dijo el sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

«Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida», añadió Katz.

En Irán, quince personas murieron por el ataque de un misil en la zona industrial de Isfahan, informaron medios estatales.

– Hamás pide un respiro a Irán –

Las hostilidades se han extendido ya por varios países de la región, dejando miles de muertos y provocando una escalada del precio del petróleo que amenaza a la economía mundial.

Así, este sábado, se oyeron explosiones en Jerusalén en respuesta a un ataque iraní, y se conoció la muerte de seis personas por ataques israelíes en Gaza y de otras 826 en el Líbano desde el 2 de marzo, cuando Israel y el movimiento proiraní Hezbolá empezaron su capítulo particular en las hostilidades.

Asimismo, Catar anunció haber interceptado dos misiles, tras haber evacuado previamente varias zonas; la embajada estadounidense en Bagdad, la capital de Irak, fue atacada con un dron y Emiratos Árabes Unidos denunció que su consulado en el Kurdistán iraquí fue atacado por segunda vez en una semana.

Finalmente, Jordania anunció haber interceptado en una semana 79 misiles y drones iraníes.

En un inusual llamamiento, el movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, pidió a su aliado Irán que deje de atacar a sus vecinos del Golfo.

«Aunque reitera el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y el derecho internacional, el movimiento hace un llamado a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos», escribió el grupo en la plataforma de mensajería Telegram.

– Más de 800 muertos en el Líbano –

En ese contexto, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, viajó a Beirut, donde expresó su confianza en las «vías diplomáticas» para frenar, al menos, la guerra en el Líbano,

«Estamos haciendo todo lo posible en estos momentos para lograr una desescalada inmediata y el cese de las hostilidades», declaró Guterres a la prensa en Beirut.

«Mi coordinador especial está en contacto permanente con todas las partes para llevar a las partes a la mesa de negociaciones», añadió.

Turquía, sin embargo, expresó su temor a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cometa en el Líbano «un nuevo genocidio» bajo el pretexto de luchar contra Hezbolá, declaró el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan.

Según la prensa estadounidense, Estados Unidos prevé enviar nuevos refuerzos, tras lo que es ya un despliegue militar sin precedentes desde hacía décadas.

El New York Times habla de unos 2.500 marines y tres barcos más, y el Wall Street Journal anuncia la movilización del buque de asalto «Tripoli», con base en Japón.

– Ataque a la isla del petróleo iraní –

En Irán, Estados Unidos bombardeó la isla de Jark, a unos 30 kilómetros de sus costas, que alberga la mayor terminal de exportación de petróleo del país y es clave para su economía.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump dijo haber «destruido por completo» objetivos militares en la isla, donde se escucharon hasta 15 explosiones, la agencia de noticias iraní Fars niega que hubiera infraestructuras petroleras dañadas.

En respuesta, Irán avisó de que atacará instalaciones de empresas estadounidenses en la región del Golfo si sus instalaciones energéticas son dañadas.

«Irán responderá a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas», señaló la TV estatal iraní citando al ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchia Araqchi.

El estrecho de Ormuz, por el que transita habitualmente el 20 % de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán, que sin embargo dijo estar cooperando con algunos países para dejar pasar sus barcos.

En este sentido India anunció el sábado que dos buques con bandera india lo habían cruzado.

Desde que empezó la guerra el precio del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, se ha disparado más de un 42 % hasta situarse en torno a los 100 dólares.

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