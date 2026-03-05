Trump quiere participar en el nombramiento del nuevo líder iraní, como «en Venezuela»

Washington, 5 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere participar en la designación del nuevo jefe de estado Irán, como ha sucedido «con Delcy (Rodríguez) en Venezuela», y considera «inaceptable» el potencial nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo.

En una entrevista telefónica con el medio digital Axios, Trump reconoció que Mojtaba Jameneí (hijo del líder supremo Alí ​​Jameneí, muerto por los bombardeos estadounidenses e israelíes que iniciaron la guerra el pasado sábado) es el sucesor más probable, aunque lo consideró una mala opción.

«Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jameneí es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela», aseguró Trump.

Tras la operación militar que en enero capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro, Trump apostó la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para pilotar la transición en el país caribeño, y ha alabado repetidamente su labor al frente del Gobierno interino y su cooperación con Washington.

«El hijo de Jameneí me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán», afirmó a Axios Trump, que añadió que Mojtaba Jameneí, de 56 años, está destinado a seguir la línea de su padre, lo que, según el presidente estadounidense, obligaría a Washington a volver a atacar Irán «en cinco años».

La Constitución iraní establece que al líder supremo debe nombrarlo por mayoría simple una Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

El nombre de Mojtaba Jameneí, al que se le atribuye una importante influencia política y con cuerpos armados como la Guardia Revolucionaria, viene sonando con cada vez más fuerza en los últimos días de cara a convertirse en nuevo líder supremo iraní. EFE

