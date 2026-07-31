Trump reúne este viernes a su gabinete en el retiro presidencial de Camp David

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Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este viernes con los miembros de su gabinete en la residencia campestre de Camp David (Maryland), a las afueras de Washington, mientras evalúa la escalada en la guerra de Irán.

Es la decimotercera reunión de gabinete del mandato pero la primera que se desarrolla en Camp David, un retiro presidencial altamente restringido y que históricamente ha servido para encuentros mucho más privados que la Casa Blanca.

Si bien parte de la reunión se retransmitirá en directo por televisión a partir de las 11.00 hora local (15.00 GMT), los reporteros que entren al complejo tiene prohibido hacerlo con teléfono móvil.

Camp David se estableció en 1942 durante la presidencia de Franklin Roosevelt y ha sido utilizado por todos los presidentes desde entonces.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró la semana pasada que la reunión en Camp David será «muy divertida y una experiencia diferente para los miembros del gabinete».

Anteriores reuniones de gabinete en la Casa Blanca, total o parcialmente abiertas a la prensa, han llegado a durar unas tres horas.

Este nuevo encuentro se produce en medio del repunte de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que rompieron este mes la tregua pactada en junio.

El conflicto en Oriente Medio tiene un impacto directo en el aumento del costo de la gasolina, lo que podría afectar a los republicanos en las elecciones de noviembre para renovar el Congreso.

La reunión también se produce después de que Trump anunciara el jueves un acuerdo para el desarme de Hamás como parte del plan de paz aprobado el año pasado para la Franja de Gaza. EFE

er/lss