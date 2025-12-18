Trump rebaja las retricciones sobre el cannabis para fomentar la investigación médica

Washington, 18 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, rebajó este jueves la clasificación del cannabis para introducirlo en una categoría de drogas menos restrictiva de cara a facilitar la investigación con esta sustancia, que seguirá siendo ilegal a nivel federal en lo que se refiere a su uso recreativo.

«Quiero recalcar que la orden (ejecutiva) que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa», dijo Trump en el acto de firma de la orden en la Casa Blanca. EFE

