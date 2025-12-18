Trump rebautiza con su apellido el Centro Kennedy de Artes Escénicas de Washington

1 minuto

Washington, 18 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebautizó este jueves el Centro Kennedy de Washington, el principal centro de artes escénicas del país, con su apellido, que a partir de ahora pasará a llamarse el Centro Trump-Kennedy.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en redes sociales que la junta directiva del Centro Kennedy, presidida por el propio Trump, «acaba de votar unánimemente para cambiar el nombre» del teatro, originalmente bautizado en honor al expresidente John F. Kennedy. EFE

