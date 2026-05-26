Trump recibe a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura

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Washington, 26 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial, menos de tres semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve de pie junto a Trump, sentado en el escritorio del Despacho Oval. EFE

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