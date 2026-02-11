Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que quiere que su aliado aumente la presión sobre Irán y sus programas nuclear y de misiles.

La administración estadounidense reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear de su archienemigo, pero mantiene la amenaza militar contra la república islámica si no alcanzan un acuerdo.

La víspera de la reunión con Netanyahu, prevista a las 11H00 (16H00 GMT) en la Casa Blanca, Trump afirmó que sopesaba enviar un segundo portaviones a Oriente Medio para aumentar la presión.

Netanyahu, que visita por sexta vez Estados Unidos en este segundo mandato del republicano, reclama que las negociaciones incluyan también el programa de misiles balísticos de Teherán.

Las autoridades iraníes, que denunciaron las «influencias destructivas» del viaje del líder israelí, se mostraron abiertas a permitir «inspecciones» sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, pero advirtieron que no cederán ante «exigencias excesivas».

«No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones», dijo el presidente Masud Pezeshkian este miércoles, en el 47º aniversario de la Revolución Islámica.

– Presión de Trump –

Aunque mostró esperanzas de alcanzar un entente, Trump advirtió el martes en una entrevista al medio Axios que estaba «pensando» en enviar un segundo portaviones a la region.

«O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez», afirmó. «Tenemos una armada que se dirige allí y puede que otra esté en camino».

El 22 de junio, después de varias rondas de negociación con Teherán, Trump ordenó bombardear instalaciones nucleares del país durante la guerra de 12 días lanzada por Israel, potencia nuclear oficiosa, contra Irán.

En otra entrevista con Fox Business, el mandatario republicano aseguró que, para alcanzar un acuerdo, la república islámica debe renunciar a las armas nucleares y a los misiles.

Los líderes iraníes «quieren alcanzar un acuerdo», pero «debe ser un buen acuerdo», argumentó Trump, quien acusó a Teherán de haber sido «muy deshonesto» con Washington.

– ¿Qué busca Netanyahu? –

Antes de partir hacia Washington, Netanyahu avanzó que el encuentro se centrará en «las negociaciones con Irán», aunque también hablarán de Gaza y otras cuestiones regionales.

«Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación», explicó.

La oficina de Netanyahu adelantó que este enfatizará su preocupación por el arsenal de misiles de Irán, y no sólo por su programa nuclear.

Durante la breve guerra de junio, Teherán respondió a los ataques israelíes con el lanzamiento de misiles y otros proyectiles contra objetivos militares y civiles en el Estado hebreo, causando una treintena de muertos.

Irán rechaza que sus negociaciones con Estados Unidos vayan más allá de su programa nuclear, aunque Washington quiere abordar también el programa de misiles y el apoyo de Teherán a grupos armados en la región como el palestino Hamás, el libanés Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen.

El encuentro del miércoles es el séptimo entre ambos dirigentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Todos fueron en Estados Unidos excepto uno en Jerusalén en octubre, cuando el republicano anunció un alto al fuego en Gaza después de dos años de contienda entre el Estado hebreo y Hamás.

