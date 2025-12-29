Trump recibe a Netanyahu en Florida para hablar de Gaza e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes en Florida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en momentos en que Washington presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

También abordaron el tema de Irán, y Trump afirmó que si Teherán reconstruye sus instalaciones nucleares, Estados Unidos «las derribaría».

El presidente estadounidense restó importancia a las informaciones sobre las tensiones con el primer ministro israelí. Netanyahu «puede ser muy complicado», pero sin su liderazgo tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, Israel «podría no existir», dijo.

«Tenemos unos cinco temas principales que estamos discutiendo, y Gaza será uno de ellos», dijo Trump a los periodistas en su complejo Mar-a-Lago antes del encuentro.

Trump volvió a pedir a Hamás que entregue las armas para avanzar a la segunda fase de su plan de paz para Gaza. «Tiene que haber un desarme de Hamás», afirmó, después de que el brazo armado del grupo islamista asegurara que no renunciará a sus armas.

Netanyahu elogió a Trump: «Nunca hemos tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca».

La reunión, la quinta entre los dos líderes que se celebra en Estados Unidos este año, se produce en un momento en que algunos funcionarios de la Casa Blanca temen que Israel y Hamás estén retrasando la segunda fase del alto el fuego.

Según medios estadounidenses, Trump ansía anunciar en enero la formación de un gobierno tecnocrático que sustituya a Hamás en Gaza, así como el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la franja.

– Violaciones del alto al fuego –

La visita de Netanyahu corona unos frenéticos días de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para discutir el fin de la guerra desatada tras la invasión rusa en 2022.

El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso en el poder, pero su gobierno y los mediadores regionales quieren mantener el impulso.

La primera fase del acuerdo de tregua implicó que Hamás liberara a los rehenes restantes, tanto muertos como vivos, capturados durante su ataque de 2023 contra Israel. El grupo ha devuelto hasta ahora a todos los cautivos vivos y los restos de todos salvo uno.

En la segunda etapa está previsto que Israel se retire de sus posiciones en Gaza, mientras que Hamás debe deponer las armas.

Además, se prevé que una autoridad interina gobierne el territorio palestino y que se despliegue la fuerza internacional de estabilización (ISF).

Sin embargo, ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

El brazo armado de Hamás reiteró el lunes que no entregaría sus armas.

«Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas», dijo Abu Obeida, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, en un mensaje en video.

– Frustración –

El medio estadounidense Axios informó el viernes que Trump quiere convocar la primera reunión de un nuevo Consejo de Paz para Gaza, presidido por él, en el foro de Davos en Suiza, en enero.

Pero señaló que altos funcionarios de la Casa Blanca estaban cada vez más exasperados porque consideran que Netanyahu hace esfuerzos para frenar el proceso de paz.

Las administraciones israelí y estadounidense discrepan cada vez más en cuestiones clave, entre ellas los continuos ataques de Israel contra Hamás en Gaza, además de los que lanza contra Hezbolá en Líbano y Siria.

En cuanto a Irán, los funcionarios y los medios de comunicación israelíes han expresado en los últimos meses su preocupación por el hecho de que Teherán está reconstruyendo su arsenal de misiles balísticos tras la guerra de 12 días con Israel en junio.

Trump dijo el lunes a periodistas que creía que Teherán quiere llegar a un acuerdo, pero también advirtió al régimen islamista que se enfrenta a otra operación de ataques relámpago contra sus instalaciones nucleares si intentaba retomar su programa.

Irán denunció el lunes que todas estas amenazas no eran más que una «operación psicológica» en su contra.

Teherán hizo hincapié en que está preparado para defenderse y que una nueva agresión como la de junio «tendría consecuencias más graves» para Israel.

Trump dijo el lunes su esperanza de que Netanyahu se «lleve bien» con el presidente de Siria, el excomandista islamista y cercano a la Casa Blanca Ahmed al Sharaa, quien lideró el derrocamiento de Bashar al Assad el año pasado.

