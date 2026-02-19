Trump recibe a representantes de más de 40 países en primera reunión de su Junta de Paz

1 minuto

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el republicano para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

Trump será el primer orador de la cita, a la que asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, entre otros dignatarios que incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam. EFE

ygg/jmr/rcf