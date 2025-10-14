Trump recibe con elogios a Milei en la Casa Blanca: Es «un gran líder»

Washington, 14 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó sonriente este martes a su homólogo argentino, Javier Milei, al que calificó de «gran líder», en la primera visita oficial del latinoamericano a la Casa Blanca.

«Queremos (al pueblo de Argentina) Estamos aquí para apoyarlos. Tienen a un gran líder», dijo Trump al estrechar la mano a Milei, que llega a EE.UU. días después de que Washington extendiera la mano para reflotar la economía argentina. EFE

