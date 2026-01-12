The Swiss voice in the world since 1935

Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca

Washington, 12 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el próximo jueves, 15 de enero, en la Casa Blanca, según confirmó a EFE un funcionario de la Administración estadounidense.

El encuentro tiene lugar después de que Trump adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el Gobierno interino en Caracas. EFE

